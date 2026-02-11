Fenerbahçeli taraftar kasaların üstüne 'N'Golo Kante' yazdırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya Serik'te domates üreticisi Doğan Çetin, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Fransız futbolcu N'Golo Kante'ye ve takımına olan sevgisini göstermek için ilginç bir yöntem seçti.

Domateslerini toplayıp taşıdığı plastik kasaların üzerine 'N'Golo Kante' yazdıran Doğan Çetin, bu şekilde 100 kasa hazırlattı.

TAKIMININ ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYOR

Fenerbahçe ve Kante'ye olan sevgisini bu şekilde göstermek istediğini söyleyen Doğan Çetin, takımının şampiyon olmasını istediğini belirtti.

Fenerbahçeli arkadaşlarının bu durum karşısında sevindiğini, rakip takım taraftarı olanların ise garipsediğini anlatan Doğan Çetin, bu yıl şampiyonluk özlemini sona erdireceklerine inandığını aktardı.