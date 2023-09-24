Fenerbahçe'nin golünde ofsayt tartışması

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gol tartışmalara neden oldu.
3 dakikalık VAR incelemesi
Fenerbahçe, 43. dakikada golü buldu.
Sol kanattan gelişen atak sonrası ceza sahasındaki Edin Dzeko topu aldı ve sağındaki İrfan Can Kahveci'yi düşündü.
Bu top biraz zayıf kalsa da İrfan Can topu alarak ağları sarstı.
Gol sonrası oyun yaklaşık 3 dakika durdu.
Hakem Atilla Karaoğlan, VAR ile uzun süre konuştuktan sonra orta noktayı gösterdi.
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