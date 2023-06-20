Fenerbahçeliler, Arda Güler'in attığı golün paylaşılmasını istemiyor Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Arda Güler'e talip çıkmasını istemeyen sarı-lacivertliler, sosyal medyada Galler'e attığı nefis golün paylaşılmasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de gösterdiği çıkışı A Milli Takım'da da devam ettiren Arda Güler, Galler maçında attığı nefis golle tüm dünyayı kendisine hayran bıraktı.

Sosyal medyadaki tüm hesaplarda paylaşılan golü, ünlü spor sayfası 433'ün yanı sıra UEFA'nın resmi EURO 2024 hesabı da paylaştı.

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Fenerbahçelilerden tepki

Her geçen gün yeni bir talibi çıkan Arda Güler'in takımdan gitmesini istemeyen Fenerbahçeliler ise bu paylaşımlara tepki göstererek, "Silin bunu," "Görmeyen kalmadı sağ olun.", "Allah'ınızı seviyorsanız Arda Güler övmeyin." gibi paylaşımlarda bulundu.

Arda Güler de maç sonunda yaptığı açıklamada, kendisini isteyen takımlara yeşil ışık yakmıştı.