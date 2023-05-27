Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı forması sızdırıldı iddiası

Şampiyonluk hasretini 9 yıla çıkarmak üzere olan Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları da sürüyor.
Sarı-lacivertlilerin 2023-2024 futbol sezonunda giyeceği öne sürülen ev sahibi formaları, sosyal medyaya sızdı.
Öte yandan kulübe gönderilen tanıtım görselindeki 5 yıldızlı formanın, sarı-lacivertlilerin yıllar önce kullandığı forma tasarımına benzemesi de dikkat çekti.
Ali Koç açıklamıştı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 28 şampiyonluk konusunda bir adım daha atarak 2023-2024 sezonundan itibaren formalarında 5 yıldız olacağını açıklamıştı.