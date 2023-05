Fenerbahçe'den Atatürk ve 1959 öncesi şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bekir İrdem, kulübün 116. kuruluş yıl dönümüyle ilgili, "Atatürk'ün, kulübün başarılı olması isteği doğrultusunda 9 değişik branşta binlerce sporcuyu 116 yıldan beri yetiştirip, yarıştırıp, ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz." dedi.

Resmi kuruluşu 1907 olarak kabul edilen Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübe 3 Mayıs 1918 tarihindeki ziyareti sebebiyle her yıl 3 Mayıs'ı, aynı zamanda Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlamaya başladı.

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi İrdem, AA muhabiri yaptığı açıklamada, kulüp tarihi hakkında bilgiler verdi.

En büyük motivasyonlarının, "Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübe gelip bir misyon çizmesi olduğunu" ifade eden İrdem, müzede, bu ziyareti temsil eden illüstrasyonu göstererek, "Atatürk, kendi orijinal el yazısında da Fenerbahçe'ye ebedi muvaffakiyetler dilemiş ve her branşta bizim başarılı olmamızı istemiştir. Biz de bu doğrultuda 9 farklı branşta binlerce sporcuyu 116 yıldan beri yetiştirip, yarıştırıp, ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz. Olimpiyatlara giden sporcularımız bizim en büyük gururumuz. Olimpiyatlara gidenlerin neredeyse yarıya yakını Fenerbahçe'den. Bu bizim için grup meselesi." dedi.

Fenerbahçe'nin kuruluşunun hakkında bilgi veren İrdem, "Türkiye'nin büyük sivil toplum kuruluşu olarak 30 milyon kişiye ulaşan bir camiayız. Büyük sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de kulübü ziyaretinin kendileri için çok önem arz ettiğini anlatan İrdem, "Bize gösterdiği yol, bizim için ödevdir, görevdir. Onun izinde biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe bir spor kulübüdür" tanımlamasıyla ilgili konuşan sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fenerbahçe tarihini incelediğiniz zaman, hakikaten sportif başarılardan çok Türk halkının her zaman birlikteliğine katkıda bulunmuş, sadece siyasi anlamda değil kültürel anlamda, sportif anlamda, her bakımdan bu ülkenin en büyük itici gücü, toplumun birleştirici gücü olmuştur. Harrington Kupası zamanına gidersek, işgal kuvvetlerine karşı yapılan maçlarda, padişahlık zamanında, futbol maçlarının yasak olduğu ancak işgal döneminde organize edilen bir maçtaki o Taksim Stadı'nda toplanan ürkek insanlara, rakip takımın mağlup edilmesi, yabancı takımın ve Türk bayraklarının sallanarak Fenerbahçe'nin direniş ruhunu aktarması çok önemlidir.



O tarihten başlayan misyon halen devam ediyor. Her türlü branşta ve ülkenin hassas konularında destek olmaya çalışıyoruz. En son deprem olayında olduğu gibi. Sadece Fenerbahçe değil ülkenin diğer kulüpleri de çok büyük hassasiyet göstererek, işlerini güçlerini bırakarak, yöneticiler olarak büyük destekte bulunduk. Ülkemizin neye ihtiyacı varsa, madem 'sivil toplum kuruluşuyuz' diyoruz, destek olmaya çalışıyoruz. Spor da bunun yanında büyük özenle götürmeye çalıştığımızı bir sorumluluk oluyor."