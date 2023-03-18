Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kadrosu Süper Lig'de Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Süper Lig'in 26. haftası Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele ile sona erecek.

Alanyaspor'un ev sahipliğinde 19 Mart akşamı saat 19.00'da oynanacak mücadele öncesinde, sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu duyuruldu.

5 isim kadroda yer almadı

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Michy Batshuayi, Luan Peres ve Lincoln Henrique maç kadrosuna alınmadı. Bu isimlerle birlikte kart cezalısı Attila Szalai de kafilede bulunmadı.

Fenerbahçe'de kadroda yer almayan bir diğer isim Nazım Sangare oldu.

Valencia'nın durumu belirsiz

Öte yandan sarı-lacivertli takımda, Gustavo Henrique bir haftalık aranın ardından kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'de maç öncesi son antrenmanda ağrı hisseden Valencia, kadroda yer aldı. Ekvadorlu golcünün durumu maç saatinde netlik kazanacak.

İşte Fenerbahçe'nin maç kadrosu: