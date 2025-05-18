Fenerbahçe’nin Ali Koç döneminde bir türlü yüzü gülmedi

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Fenerbahçe’de 2018 yılında Aziz Yıldırım’dan boşalan başkanlık koltuğuna seçilen Ali Koç için işler umduğu gibi gitmedi.

Koç, sarı-lacivertli takımın başına geçtikten sonra Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle 6 sezonda 4 farklı takımın şampiyonluğunu görerek olumsuz anlamda rekora imza attı.

Ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 şampiyonluk arkasına düşen sarı-lacivertliler 6 sezonda sadece geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanabildi.

Kurulan rekor bedelli kadrolara rağmen bir türlü başarı kazanamayan Fenerbahçe'de yeniden başkan olmayı hedefleyen Ali Koç'a ise büyük bir tepki var.

Sarı-lacivertli ekipte Koç’un başkanlık yaptığı 6 sezonda, Galatasaray 4 kez mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in de şampiyonluk yaşadığı 6 senenin ardından Fenerbahçe taraftarlarının şampiyonluk hasreti 11 yıla çıktı.

TEKNİK DİREKTÖR DAYANMIYOR

Ali Koç'un görev süresinde en dikkat çeken unsurlardan biri, teknik direktör değişikliklerinin fazlalığı oldu.

Koç döneminde 3'ü Portekizli, 2'si Hollandalı ve 6'sı yerli olmak üzere toplam 11 farklı isim takımın başına geçti.

Halen görevde olan Jose Mourinho'nun geleceği belirsizliğini korurken, bu süreçte en yüksek puan ortalamasına sahip teknik adam 2.3 ile Emre Belözoğlu oldu.

En düşük ortalama ise 0.93 ile Phillip Cocu'ya ait.

DEV HARCAMALAR

Ali Koç döneminde 14 transfer döneminde 105 oyuncu takıma katıldı. Bu isimlerin 65'i yabancı, 40'ı ise yerli oyunculardan oluştu.

En fazla transfer 2021-22 sezonunda yapılırken (22 oyuncu), bu sezon şu ana kadar yalnızca 12 yeni isim takıma dahil edildi.

14 TRANSFER DÖNEMİNDE 105 OYUNCU ALINDI

2018-2019

Victor Moses, Yassine Benzia, Jailson, Miha Zajc, Michael Frey, Andre Ayew, İslam Slimani, Diego Reyes, Tolgay Arslan, Harun Tekin, Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz

2019-2020

Luiz Gustavo, Vedat Muriç, Zanka, Adil Rami, Allahyar Sayyadmanesh, Max Kruse, Simon Falette, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Yasir Subaşı, Mevlüt Erdinç, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu

2020-2021

Marcel Tisserand, Dimitrios Pelkas, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Kemal Ademi, Bright Osayi-Samuel, Diego Perotti, Mame Thiam, Filip Novak, Enner Valencia, Papiss Cisse, Jose Sosa, Ally Samatta, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Nazim Sangare, Ismail Yüksek, Sinan Gümüş, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Barış Sungur

2021-2022

Mergim Berisha, Min-jae Kim, Miguel Crespo, Max Meyer, Diego Rossi, Steven Caulker, Burak Kapacak, Serdar Dursun, Çağtay Kurukalıp

2022-2023

Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Joao Pedro, Bruma, Michy Batshuayi, Lincoln, Willian Arao, Gustavo Henrique, Lamine Diack, Joshua King, Samet Akaydın, Emre Mor, İrfan Can Eğribayat, Tiago Çukur, Emre Demir

2023-2024

Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Mert Müldür, Fred, Cengiz Ünder, Omar Fayed, Dominik Livakovic, Leonardo Bonucci, Rade Krunic, Çağlar Söyüncü

2024-2025

Youssef En-Nesyri, Allan Saint Maximin, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Levent Mercan, Cenk Tosun, Filip Kostic, Diego Carlos, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Anderson Talisca