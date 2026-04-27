Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızları derbide hayal kırıklığını uğrattı!

Fenerbahçe'de dev derbinin hayal kırıklığı yaşanıyor...

Karşılaşmanın henüz 13. dakikasında sarı-lacivertliler penaltı kazandı.

Topun başına geçen Anderson Talisca, 13. dakikada kullandığı penaltıda topu dışarıya gönderdi.

TALISCA YİNE KAÇIRDI

Sarı-lacivertlilere buz kestiren o an, sadece kaçan bir gol değil, bir sezonun kaderini belirleyecek bir kırılma noktasıydı...

Talisca, böylelikle yararlanamadığı 3. penaltı vuruşuyla Süper Lig’de bu alanda en çok kaçıran isim oldu.

Talisca'nın yanı sıra Fenerbahçe'de dün gecenin hayal kırıklığı yaratan isimlerinden biri de kaleci Ederson Moraes'ti.

EDERSON ATILDI, MAÇ KOPTU...

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin 60. dakikasında penaltı kazandı.

Bu pozisyona uzun süre itiraz eden Fenerbahçe kalecisi Ederson yerine geçmemekle ısrar etti.

Hakem Yasin Kol, Brezilyalı kaleciyi 62. dakikada ikinci sarıdan oyun dışı bıraktı ve Fenerbahçe 10 kişi kaldı

Ardından kullanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılar adına skoru 2-0'a getirdi.