Fenerbahçe'nin derbide sahaya yayılışı tepki çekti Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin derbi mücadelesinde oynadığı futbol taraftarlar tarafından büyük eleştirilere neden oldu.

Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğunu daha önce garantileyen Galatasaray ile Fenerbahçe sezonun son derbisinde karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan derbide kazanan 3-0'lık skorla Galatasaray oldu.

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 79. dakikalarda Nicolo Zaniolo ve 71. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Taraftarlar yoğun tepki gösterdi

Ezeli rakibi karşısında etkisiz bir futbol sergileyen Fenerbahçe'nin oyunu sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştirildi.

Takımın ortaya koyduğu futboldan memnun olmayan futbolseverler Başkan Ali Koç ve Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'a sosyal medyadan yoğu eleştirilerde bulundu.

Derbiyi isabetli şut çekemeden tamamlayan Fenerbahçe'nin maç içerisinde oyundan sık sık düşmesi ve sahaya yayılışı büyük bir tepki çekti.

"Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum"

Ortaya konulan bu performansın ardından ise maçtan önce açıklamalarda bulundan sarı-lacivertli futbolcu İsmail Yüksek'in açıklamaları eleştirildi. Milli oyuncu şunları söylemişti:

"Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum."