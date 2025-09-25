Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb yenilgisi Hırvatistan'da gündem oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabı ilk hafta maçında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk oldu.
Maksimir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 3-1'lik yenilgisiyle sonuçlandı.
Bu skorla birlikte Fenerbahçe, Avrupa'da sezona puansız bir başlangıç yaptı.
Hırvat basını, Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyete övgüler yağdırdı.
"TAMAMEN HAK ETTİĞİ BİR GALİBİYET
Sportnet:
Dinamo, Avrupa'da harika bir başlangıç yaptı. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden ve mükemmel bir oyunla 3-1 kazanan Dinamo, tamamen hak ettiği bir galibiyet aldı. Beljo'nun iki golü galibiyetin kapısını aralarken, Bakrar da galibiyeti perçimledi.
"BÜYÜK ŞEYLERİN SİNYALİNİ VERDİ"
Gol:
Mavi-beyazlıların Avrupa havası: Dinamo, Fenerbahçe'yi ezdi ve büyük şeylerin sinyalini verdi.
"DINAMO GALİBİYETİ KUTLUYOR"
HNS:
Dinamo, Avrupa Ligi'nin açılış maçında Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyeti kutluyor. Dinamo Zagreb, konuk ettiği Fenerbahçe'den 3 puanı aldı.
"BÜYÜK DINAMO KAZANDI, MUHTEŞEM MAÇ!"
Telesport:
Büyük Dinamo, Fenerbahçe'yi yendi! Maksimir'deki muhteşem maçta Dinamo, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'yi mağlup etti.
"TÜRK ÇORBASINI ŞIK BİR ŞEKİLDE YUDUMLADI"
Sportske:
Maviler "Türk çorbası"nı şık bir şekilde yudumladı.