Abone ol: Google News

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb yenilgisi Hırvatistan'da gündem oldu

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Maksimir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Hırvat basınında geniş çaplı yankı buldu. İşte atılan manşetler...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.09.2025 10:45
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb yenilgisi Hırvatistan'da gündem oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabı ilk hafta maçında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk oldu.

Maksimir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 3-1'lik yenilgisiyle sonuçlandı.

Bu skorla birlikte Fenerbahçe, Avrupa'da sezona puansız bir başlangıç yaptı.

Hırvat basını, Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyete övgüler yağdırdı.

"TAMAMEN HAK ETTİĞİ BİR GALİBİYET

Sportnet:

Dinamo, Avrupa'da harika bir başlangıç yaptı. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden ve mükemmel bir oyunla 3-1 kazanan Dinamo, tamamen hak ettiği bir galibiyet aldı. Beljo'nun iki golü galibiyetin kapısını aralarken, Bakrar da galibiyeti perçimledi.

"BÜYÜK ŞEYLERİN SİNYALİNİ VERDİ"

Gol:

Mavi-beyazlıların Avrupa havası: Dinamo, Fenerbahçe'yi ezdi ve büyük şeylerin sinyalini verdi.

"DINAMO GALİBİYETİ KUTLUYOR"

HNS:

Dinamo, Avrupa Ligi'nin açılış maçında Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyeti kutluyor. Dinamo Zagreb, konuk ettiği Fenerbahçe'den 3 puanı aldı.

"BÜYÜK DINAMO KAZANDI, MUHTEŞEM MAÇ!"

Telesport:

Büyük Dinamo, Fenerbahçe'yi yendi! Maksimir'deki muhteşem maçta Dinamo, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'yi mağlup etti.

"TÜRK ÇORBASINI ŞIK BİR ŞEKİLDE YUDUMLADI"

Sportske:

Maviler "Türk çorbası"nı şık bir şekilde yudumladı.

Eshspor Haberleri