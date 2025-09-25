Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb yenilgisi Hırvatistan'da gündem oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabı ilk hafta maçında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk oldu.

Maksimir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 3-1'lik yenilgisiyle sonuçlandı.

Bu skorla birlikte Fenerbahçe, Avrupa'da sezona puansız bir başlangıç yaptı.

Hırvat basını, Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyete övgüler yağdırdı.

"TAMAMEN HAK ETTİĞİ BİR GALİBİYET

Sportnet:

Dinamo, Avrupa'da harika bir başlangıç yaptı. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden ve mükemmel bir oyunla 3-1 kazanan Dinamo, tamamen hak ettiği bir galibiyet aldı. Beljo'nun iki golü galibiyetin kapısını aralarken, Bakrar da galibiyeti perçimledi.