Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynayacağı Süper Lig maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 13:38
  • Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.
  • Antrenman, Can Bartu Tesisleri'nde Domenico Tedesco yönetiminde yapıldı.
  • Takım, yarınki idmanın ardından Gaziantep'e gidecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlarken, bireysel çalışmalarla sona erdi.

VfB Stuttgart maçında ilk 11’de görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

FENERBAHÇE, YARIN GAZİANTEP'E GİDECEK

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak maçın oynanacağı kente hareket edecek.

