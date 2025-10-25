Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

- Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.
- Antrenman, Can Bartu Tesisleri'nde Domenico Tedesco yönetiminde yapıldı.
- Takım, yarınki idmanın ardından Gaziantep'e gidecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlarken, bireysel çalışmalarla sona erdi.
VfB Stuttgart maçında ilk 11’de görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
FENERBAHÇE, YARIN GAZİANTEP'E GİDECEK
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak maçın oynanacağı kente hareket edecek.