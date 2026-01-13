Abone ol: Google News

Joao Cancelo yeniden Barcelona'da

Barcelona, Al Hilal forması giyen eski futbolcusu Joao Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 22:17
  • Barcelona, Joao Cancelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı.
  • Portekizli futbolcu, Al Hilal'den transfer edildi.
  • Cancelo, daha önce de Barcelona'ya kiralık gelmişti.

İspanya Birinci Futbol Ligi ekibi Barcelona, Portekizli futbolcu Joao Cancelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açılamada, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen 31 yaşındaki bek oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

BARCELONA'DA 42 MAÇA ÇIKTI

Cancelo, 2023-24 sezonunda da Manchester City'den kiralık olarak Katalan ekibine gelmiş, 42 maçta forma giymişti.

