Joao Cancelo yeniden Barcelona'da

İspanya Birinci Futbol Ligi ekibi Barcelona, Portekizli futbolcu Joao Cancelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulüpten yapılan açılamada, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen 31 yaşındaki bek oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.
BARCELONA'DA 42 MAÇA ÇIKTI
Cancelo, 2023-24 sezonunda da Manchester City'den kiralık olarak Katalan ekibine gelmiş, 42 maçta forma giymişti.