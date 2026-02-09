Fenerbahçe'nin namağlup ünvanı 21. haftada da devam etti

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.
- Namağlup ünvanını 21 maça taşıyan Fenerbahçe, toplamda 14 galibiyet ve 7 beraberlik ile 49 puana ulaştı.
- Sarı-lacivertliler, bir sonraki maçını Trabzonspor ile oynayacak.
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.
Sarı-lacivertliler Kerem Aktürkoğlu'nun 2, Talisca'nın 1 golüyle galibiyete uzandı.
Geçtiğimiz hafta Kocaelispor'u deplasmanda mağlup eden Tedesco'nun öğrencileri üst üste 2, toplamda 14. galibiyetini elde etti.
FENERBAHÇE, YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR
Bu sezon ligde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 14 galibiyet, 7 beraberlikle puanını 49'a yükseltti.
SIRADAKİ RAKİP TRABZONSPOR
Sarı-lacivertliler, 14 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.