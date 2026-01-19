Fenerbahçe'nin N'golo Kante transferinde son durum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de, bir numaralı gündem maddesi N'Golo Kante...

Fransız yıldız için Dubai'ye giden Ertan Torunoğulları, İstanbul'a geri döndü.

N'Golo Kante ile tüm şartlarda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Al-Ittihad'i ikna edemedi.

HENÜZ ORTA YOL BULUNAMADI

Suudi temsilcisi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu bırakmak istemedi ve bonservis talep etti.

Al-Ittihad ile Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde henüz orta yol bulamadı.

ARAPLAR KANTE'NİN MENAJERİNE KIZDI

Suudi ekibinin transferi yokuşa sürmesinin ardında yatan neden ise ortaya çıktı.

Buna göre Al-Ittihad, N'Golo Kante'nin menajerinin aldığı tutuma kızdığı için transfere ket vurdu. Transferin durumunun bugün netleşeceği ifade edildi.

ROMANO: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan, Kante sürecine ilişkin bir paylaşım geldi.

Romano, "Fenerbahçe, N'Golo Kante için transfer görüşmelerine devam ediyor. Al Ittihad ile pazarlık masasında olan sarı lacivertliler, yıldız oyuncunun bonservis ücreti için çalışmalarını sürdürüyor. Kante, kısa süre önce Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmişti." dedi.