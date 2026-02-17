Abone ol: Google News

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçını yönetecek hakem belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile oynayacağı maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.02.2026 12:47
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçını yönetecek hakem belli oldu
  • Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile oynayacağı maçı Sandro Scharer yönetecek.
  • İsviçreli hakem, daha önce Fenerbahçe'nin Anderlecht maçında da görev almıştı.
  • Karşılaşma perşembe akşamı gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, perşembe akşamı İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

Kritik karşılaşmayı yönetecek hakem açıklandı...

GEÇEN SENEKİ ANDERLECHT MAÇINI DA YÖNETMİŞTİ

Dev maçı, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.

Sandro Scharer, geçen sezon da UEFA Avrupa ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe'nin Belçika'nın Anderlecht ekibiyle oynadığı mücadeleyi de yönetmişti.

Eshspor Haberleri