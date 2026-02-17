Shkendija - Samsunspor maçının hakemi belli oldu

- Shkendija ile Samsunspor arasındaki UEFA Konferans Ligi maçında Norveçli hakem Rohit Saggi görev alacak.
- Saggi'ye, Norveç'ten Anders Olav Dale ve Jorgen Ronning Valstadsve yardımcı olacak.
- Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Higraff olarak belirlendi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Avrupa'da mücadele eden bir diğer temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde 19 Şubat Perşembe günü Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Samsunspor'un son 16 play-off turu ilk maçında Norveçli hakem Rohit Saggi, görev yapacak.
SAGGI DÜDÜK ÇALACAK
UEFA'nın açıklamasına göre karşılaşmada Saggi'nin yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Anders Olav Dale ile Jorgen Ronning Valstadsve üstlenecek.
Müsabakanın dördündü hakemi Daniel Higraff olacak.