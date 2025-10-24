Fenerbahçe'nin Stuttgart galibiyeti Alman basınının gündeminde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, evinde Stuttgart'ı konuk etti.

Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin tek golü, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı vuruşuyla geldi.

Maçın bitiş düdüğü ile beraber Oosterwolde ve Stuttgartlı oyuncular arasında gerginlik yaşanırken, Oğuz Aydın da dahil oldu.

FENERBAHÇE PUANINI 6'YA ÇIKARDI

Bir süre yaşanan gerginliğin ardından futbolcular, taraftarlarla galibiyeti kutlamak için tribünlere yöneldi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı ve 36 takımlı ligde 14. sırada kendine yer buldu.

STUTTGART ZAFERİ ALMAN BASININDA YANKILANDI

Sarı-lacivertliler bir sonraki UEFA Avrupa Ligi maçını, 6 Kasım Perşembe akşamı Viktoria Plzen ile oynayacak.

Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı mağlup etmesi, Alman basınında da geniş yankı uyandırdı.

İşte Alman basınında atılan manşetler...

BILD: "İSTANBUL CEHENNEMİNDE KAYIP"

"Stuttgart'ın İstanbul'daki acı yenilgisinin ardından büyük bir isyan yaşandı. VFB, İstanbul cehenneminde kaybetti."

NEUNZIGPLUS: "KAOS KAZANI..."

"Kaos kazanı ve VAR kaosu! Stuttgart Fenerbahçe'ye yenildi."

SKY SPORT DE: "İSTANBUL DEPLASMANINDA MAĞLUP"

"İstanbul deplasmanında mağlup olan VfB Stuttgart, Avrupa Ligi'nde penaltı atışı dramının ardından bir yenilgi aldı."

N-TV.DE: "AKTÜRKOĞLU SOĞUKKANLI VURUŞLA KÖŞEYE BIRAKIYOR"

"Stiller faul yapıyor, Aktürkoğlu soğukkanlı bir vuruşla köşeye vuruyor."

KICKER: "FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİLER"

"Özellikle fırsatları değerlendirememe nedeniyle Fenerbahçe deplasmanında VfB Stuttgart 1-0'lık skorla mağlup oldu."