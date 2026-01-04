Abone ol: Google News

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı Süper Kupa maçına hazırlanıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.01.2026 09:41
Fenerbahçe'nin Süper Kupa hazırlıkları başladı
  • Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı Süper Kupa yarı finaline Adana'da hazırlanıyor.
  • Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde kuvvet ve laktat testleriyle gerçekleştirildi.
  • Hazırlıklar bugün de devam edecek.

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Adana'da yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet testleriyle başladı.

PAS ÇALIŞMASIYLA SONA ERDİ

Sahada laktat testleriyle devam eden idman, 3 grup halinde pas çalışmalarıyla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Fenerbahçe, Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını bugün sürdürecek.

