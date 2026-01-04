Fenerbahçe'nin Süper Kupa hazırlıkları başladı

- Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı Süper Kupa yarı finaline Adana'da hazırlanıyor.
- Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde kuvvet ve laktat testleriyle gerçekleştirildi.
- Hazırlıklar bugün de devam edecek.
Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Adana'da yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet testleriyle başladı.
PAS ÇALIŞMASIYLA SONA ERDİ
Sahada laktat testleriyle devam eden idman, 3 grup halinde pas çalışmalarıyla tamamlandı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Fenerbahçe, Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını bugün sürdürecek.