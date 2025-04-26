Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

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Fenerbahçe Kulübü'nde Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapıldı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı.

Fenerbahçe Denetim Kurulu, Sarı-Lacivertli kulübün toplam gelir-gider kalemlerini açıkladı.

TOPLAM BORÇ 19 MİLYAR 206 MİLYON TL

Fenerbahçe'nin konsolide borcunun 28 Şubat 2025 itibarıyla borç ve yükümlülükleri toplamı 19 milyar 206 milyon TL (508 milyon euro) olduğu açıklandı.

KAR 815 MİLYON TL

Fenerbahçe'nin 1 Haziran 2024 - 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla dönem karının 815 milyon TL olduğu açıklandı.

AMATÖR ŞUBELER

Ayrıca Fenerbahçe'de amatör şubelerin 1 Haziran 2024 - 28 Şubat 2025 arası toplam gelirinin 1.189 milyar, giderinin 1.672 milyar TL olduğu açıklandı.