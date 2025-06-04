Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek oldu

Haber Merkezi

Futbolda 2024-2025 sezonunu kupasız bir şekilde tamamlayan Fenerbahçe'de köklü değişiklikler yaşanıyor.

Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'le yollarını ayıran sarı-lacivertli takımın yeni futbol aklı belli oldu.

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi için Devin Özek dönemi başladı.

BRANCO YERİNE ÖZEK

HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Mario Branco'dan boşalan futbol direktörlüğü görevine 30 yaşındaki yönetici Devin Özek getirildi.

BİRLİKTE YÜRÜTECEKLER

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de gelecek sezon futbol yapılanmasını Devin Özek ve Okan Özkan birlikte yürütecek.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İkilinin Futbol A Takımı yapılanmasında farklı unvanları olacak ancak operasyonun genel yönetimi ortak şekilde sürdürülecek. Resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.

DEVİN ÖZEK KİMDİR?

1995 doğumlu olan Devin Özek, futbol kariyerine Almanya'da başlamış, daha sonra antrenörlük ve futbol yönetimi alanlarında görev almıştır.

Alman bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olan Devin Özek, genç yaşta futbolla ilgilenmeye başladı ve Almanya'nın alt liglerinde futbol oynadı.

Ancak 2016 yılında, henüz 21 yaşındayken aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

2017'de Simon Rolfes'in sahibi olduğu Rolfes & Elsässer şirketinde scout ve futbol kariyeri yöneticisi olarak çalışmaya başladı.

2021 yılında Bayer Leverkusen'de scout olarak görev alan Özek, daha sonra kulübün uluslararası ilişkiler sorumlusu oldu.

2022 yazında, Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes'in yanında yardımcı direktör olarak görev aldı.

Teknik direktör Xabi Alonso'nun atanma sürecinde ve bazı transfer işlemlerinde rol aldığı belirtilmektedir.

Grimaldo ve Boniface'in transferleri ile Moussa Diaby'nin Aston Villa'ya satış sürecinde aktif görev üstlendiği öne sürülmektedir.

DİL YETENEKLERİ VE ANTRENÖRLÜK BELGESİ

Devin Özek, UEFA B Lisansı sahibidir.

Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerini akıcı şekilde konuşabilmektedir.

Teknik ekip ve futbol yönetimi arasında köprü görevini üstlenebilecek donanıma sahip olduğu değerlendirilmektedir.