Mustafa Hekimoğlu: İlk odağımız kupa

Süper Lig'İn 32. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, Mustafa Erhan Hekimoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH KUPAYI KAZANACAĞIZ"

Hafta içi oynanacak kupa maçı hakkında konuşan genç golcü şöyle dedi:

“"Her maç basamak basamak ilerliyoruz. Şimdi önümüzde bir kupa maçımız var. İlk odağımız kupa, sonrasında ise ligi en iyi şekilde bitirmek. Kupa şu an bizim için en yakın hedefimiz. İnşallah kupayı kazanacağız."”