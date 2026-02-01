Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif, ailesiyle beraber İstanbul'a geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'de taraftarı sevindiren hamle...

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler forvet hattına takviye yaptı.

İstanbul ekibi, bu kapsamda Fransa Ligue1 ekibi Angers forması giyen Sidiki Cherif ile anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A İNDİ

19 yaşındaki futbolcu transfer görüşmelerini ilerletmek üzere Paris'ten kalkan özel uçakla İstanbul'a indi.

Fransız futbolcu ailesiyle birlikte pasaport kontrollerinin ardından Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden şehre giriş yaptı.

AİLESİ İLE BERABER GELDİ

Yeni transfer Cherif, İstanbul’a 12 kişilik dev ailesiyle çıkarma yaptı.

Havalimanındaki bu "Geniş Aile" tablosu taraftardan tam not aldı.

TARAFTARLAR KARŞILADI

Genç oyuncuya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer eşlik etti.

Bir grup Fenerbahçe taraftarının tezahüratlarla karşıladığı Fransız futbolcu daha sonra havalimanında kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Sidiki Cherif, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

GİNE'DEN ZİRVEYE

15 Aralık 2006 tarihinde Gine’nin Konakri şehrinde dünyaya gelen ancak Fransız vatandaşlığı da bulunan Sidiki Cherif, futbol kariyerine AS Bayard-Saumur altyapısında başladı.

2019 yılında Angers SCO altyapısına geçiş yapan genç yetenek, burada gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti ve 2023 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.

GÜÇ, HIZ VE ÇOK YÖNLÜLÜK

1,85 metre boyundaki Sidiki Cherif, günümüz futbolunun aradığı fiziksel santrfor profilini birebir yansıtıyor.

Sağ ayağını etkili kullanan genç oyuncu, yalnızca ceza sahası içinde değil, geniş alanlarda da tehdit oluşturabiliyor.

Ana mevkisi santrfor olmasına rağmen, sol kanatta da rahatlıkla görev alabiliyor.

Savunma arkasına yaptığı zamanlamalı koşular, yüksek hızı ve atletizmiyle birleşince hücum hatları için ciddi bir silah haline geliyor.