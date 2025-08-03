Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten iyi haber

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerde, İsmail Yüksek sevinci yaşanıyor.
Milli futbolcu, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı.
TAM KAPASİTEYLE DÖNECEK
TRT Spor'un haberine göre; tedavi sürecini tamamlayan 26 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde tam kapasiteyle sahalara dönmesi bekleniyor.
KAMPTA İDMAN YAPAMADI
İsmail Yüksek, sakatlığı sebebiyle kampta takımla antrenman yapamadı.
Kulüp sağlık heyetinin çalışmaları sonucunda, tedavi süreci planlandığı şekilde ilerledi.
BİREYSEL ÇALIŞTI
Milli futbolcu, bu süreçte yalnızca bireysel olarak çalıştı.
İsmail Yüksek'in de sahalara dönmek için yoğun çaba gösterdiği öğrenildi.
MOURINHO, KALMASINI İSTİYOR
Geride kalan sezonda 30 resmi maçta görev alan İsmail, Fenerbahçe’nin orta saha kurgusunda önemli bir rol üstlendi.
Hakkında transfer iddiaları çıksa da Jose Mourinho’nun 26 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istediği öğrenildi.
İsmail Yüksek’in, Feyenoord karşısında kadroda olması bekleniyor.