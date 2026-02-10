Ferdi Kadıoğlu'ndan geleceğiyle ilgili açıklama geldi

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu, beIN SPORTS'a öze açıklamalarda bulundu.

Kadıoğlu kariyeri ve gelecek planlarıyla ilgili önemli mesajlar verdi.

Hayalini açıklayan Kadıoğlu, "Hedefim en üst düzey kulüplerde oynamak ve Avrupa’da, Şampiyonlar Ligi’nde düzenli olarak yer almak. Evet, hayalim bu." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'le Süper Lig'i kıyaslayan milli yıldızımız, İngiltere'de oynanan futbolun daha yoğun olduğunu söyledi.

"GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

Brighton'daki günleriyle ilgili konuşan Kadıoğlu, "Sakatlıktan döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Çok sayıda maç oynadım ve eski seviyeme oldukça hızlı döndüm, bu da beni oldukça memnun ediyor. Maçın oyuncusu seçilme konusuna gelince ise bunu tek başıma yapmam mümkün değil, takım arkadaşlarımın desteğine ihtiyacım var. Herkes benim için mücadele etti, bu beni mutlu ediyor. Ama bir takım olarak kazanmak benim için her şeyden daha önemli." dedi.

"ARAMIZDAKİ İLİŞKİ ÇOK İYİ"

Teknik direktör Fabian Hürzeler ile olan ilişkisine değinen milli yıldız, "Onun genç olmasının sadece bir sayıdan ibaret olduğunu düşünüyorum. Aramızda çok iyi bir ilişki var ve bana gerçekten çok güvendiğini hissediyorum. Beni sahada birçok farklı pozisyonda oynatıyor, sakatlıktan sonra da bana sık sık forma şansı verdi. Bu gidişattan çok memnunum ve umarım böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

"PREMIER LİG'DE YOĞUNLUK DAHA YÜKSEK"

İngiltere Premier Lig ile Süper Lig'i kıyaslayan 26 yaşındaki sol bek, "Premier League’deki yoğunluğun, Süper Lig’e kıyasla çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon oldukça erken sakatlandım, bu yüzden benim için uyum süreci çok uzun sürmedi. Uzun bir süre sahalardan uzak kaldığım için adaptasyonumun daha kolay olduğunu söyleyebilirim. Bu süreçte ülkeye, yaşama ve buradaki düzenin nasıl işlediğine alışma fırsatım oldu. Fenerbahçe’de ise sürekli Avrupa’da oynuyorduk. Neredeyse her üç günde bir maç vardı. Burada sistem biraz farklı. Üç günde bir maç yaptığınızda ya da haftada bir maç oynadığınızda antrenman programınız da doğal olarak aynı olmuyor." sözlerini sarf etti.

"HEDEFİM EN ÜST DÜZEY KULÜPLERDE OYNAMAK"

Hayalinin en üst düzey kulüplerde oynamak olduğunun altını çizen 26 yaşındaki futbolcu, "Kendimi oldukça hırslı bir insan olarak görüyorum. Premier League’e gelmemin nedenlerinden biri de kendimi test etmek, ne kadar ileri gidebileceğimi ve hangi seviyeye ulaşabileceğimi görmekti. Elbette hedefim en üst düzey kulüplerde oynamak ve Avrupa’da, Şampiyonlar Ligi’nde düzenli olarak yer almak. Evet, hayalim bu." dedi.

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ: DÜNYA KUPASI'NA GİDECEĞİMİZE YÜREKTEN İNANIYORUM!

Ferdi Kadıoğlu son olarak A Milli Takım'ın Dünya Kupası hedefi ile ilgili, "Bence çok iyi bir takıma sahibiz. Birlikte oynamaktan keyif alıyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda çok başarılı bir turnuva geçirdik ve uzun süredir Dünya Kupası’na katılamadık. Bu yüzden elemeler için gerçekten çok büyük bir açlığımız var. Elbette çok zor bir maç olacak. Eleme maçları her zaman çok yoğun geçer, iki takım da kazanmak ister. Ama ben hep birlikte bunu başarabileceğimize ve Dünya Kupası’na gidebileceğimize yürekten inanıyorum." sözlerini sarf etti.

Ferdi Kadıoğlu, sakatlıktan dönüşünün ardından Brighton ile bu sezon 28 maça çıktı.