GS Plus uygulamasının tanıtım toplantısı yapıldı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyunculardan Fernando Muslera, Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve davetliler katıldı.

"YENİKAPI'YA BEKLİYORUZ"

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızı taraftarları kutlamalara davet ederek, şu açıklamada bulundu:

Bütün kaptanlar olarak, bütün taraftarımızı, gerçek ve Türkiye’de ilk olan, Türkiye’nin en büyük takımının kazandığı 5. yıldızı kutlamak için Yenikapı’ya bekliyoruz. Başkanım ve hocamın söylediklerinin hepsine katılıyorum, sonuna kadar da arkalarındayım.