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Haber Merkezi

Galatasaray'da 14 yıllık Fernando Muslera dönemi sona eriyor.

Tecrübeli eldiven, düzenlenen basın toplantısında sezon sonunda Galatasaray'a veda edeceğini duyurdu.

Futbolu bırakmayacağını ancak bunu ülkesine yakın bir yerde yapacağını dile getiren Muslera, henüz bir takımla anlaşmadığını ifade etti.

GÜNAY GÜVENÇ'E ÖVGÜ

Bu arada Muslera, bir muhabirin "Galatasaray'a kaleci önerir misiniz?" şeklindeki sorusunu cevapladı.

Muslera, Günay Güvenç'i işaret etti ve "Galatasaray formasıyla sahaya çıkıp kalemizi koruyacak, dünyanın en iyi kalecisi Günay Güvenç'tir. Başka biri değil" ifadelerini kullandı.