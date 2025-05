Galatasaray'ın yıllardır kalesini koruyan Fernando Muslera vedaya hazırlanıyor...

Tecrübeli kaleci son olarak sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi bugün Rams Park’taki basın toplantısında sarı kırmızılı kulübe veda ettiğini duyurdu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: GALATASARAY'DA SON MAÇIMA ÇIKACAĞIM...

Muslera, "Başakşehir son maçım olacak. Gurur duyduğum 14 seneden sonra herkese teşekkür ediyorum. Cuma günü son maçıma çıkacağım. Son dakikalarımı oynayacağım." dedi.

Konuşurken duygusal anlar yaşayan Muslera'nın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

"HAYATIMIN EN DOĞRU KARARIYDI"

Muslera açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK BÜYÜK OYUNCULAR VE TEKNİK ADAMLARLA 14 SENE GEÇİRDİM"

"HAYATIMIN SONUNA KADAR GALATASARAY'IN BİR PARÇASI OLACAĞIM"

"Çok duygusal bir an, 14 sene aynı kulüpte olma ve her şeyi vermeye çalışmak. Bu çok az bir oyuncunun söyleyebileceği bir şey. Basına teşekkür ederim. Her rakibimize ve başkanlarına teşekkür ederim. Florya'da ve Kemerburgaz'da çalışan herkese teşekkürler. Fadıl hocaya teşekkürler. Unuttuğum insanlar varsa özür dilerim, çok duygusal bir an. Bu seneki takım arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı kazandık. Yönetime de teşekkürler. Hayatımın oyuncu olarak bir dönemli kapanıyor ama hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım. Galatasaray da benim bir parçam olacak."