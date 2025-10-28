Abone ol: Google News

FIFA’dan, Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı

FIFA, 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 14:31
FIFA’dan, Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı
  • FIFA, Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi.
  • Sivasspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını da ayırmıştı.
  • Takım, 11 maçta topladığı 14 puanla 11. sırada yer alıyor.

1. Lig’de zor günler geçiren ve Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile de yollarını ayıran Sivasspor’a bir kötü haber de FIFA’dan geldi.

3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI GELDİ

FIFA’nın internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi.

14 PUANLA 11. SIRADA

Sivasspor, bu sezon Trendyol 1. Lig’de 11 maçta topladığı 14 puan ile 11. sırada bulunuyor.

Eshspor Haberleri