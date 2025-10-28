FIFA’dan, Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı

- FIFA, Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi.
- Sivasspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını da ayırmıştı.
- Takım, 11 maçta topladığı 14 puanla 11. sırada yer alıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1. Lig’de zor günler geçiren ve Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile de yollarını ayıran Sivasspor’a bir kötü haber de FIFA’dan geldi.
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI GELDİ
FIFA’nın internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi.
14 PUANLA 11. SIRADA
Sivasspor, bu sezon Trendyol 1. Lig’de 11 maçta topladığı 14 puan ile 11. sırada bulunuyor.