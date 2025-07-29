Francesco Totti'nin oğlu Cristian 19 yaşında futbola veda etti

İtalyan futbolunun ve Roma’nın efsane ismi Francesco Totti’nin oğlu Cristian Totti, henüz 19 yaşındayken dikkat çeken bir karara imza attı.

Oğul Totti, profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Totti, Serie D ekiplerinden Olbia'da forma giyiyordu.

19 YAŞINDA BIRAKTI

Cristian Totti'nin, beklenen performansı sergileyememesi ve babasının soyadının getirdiği yoğun baskı nedeniyle bu kararı aldığı belirtiliyor.

Cristian Totti'nin Olbia'daki eski antrenörü, genç oyuncunun aslında yetenekli olduğunu ancak üzerinde hissettiği baskının kariyerini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"SOYADININ AĞIRLIĞI, ONUN İÇİN BİR ENGEL HALİNE GELDİ"

Antrenör, "Cristian aslında Serie B veya Serie C'de rahatlıkla kariyer yapabilecek kapasitedeydi. Ancak Totti soyadının ağırlığı, onun için bir engel haline geldi. Herkes ondan babası gibi olmasını bekledi, bu da üzerinde büyük bir baskı yarattı." ifadelerini kullandı.

Cristian Totti'nin bundan sonraki kariyerine babası Francesco Totti'nin futbol akademisinde devam edeceği öğrenildi. Genç Totti, akademide genç futbolculara antrenörlük yaparak, futbol bilgisini ve deneyimini gelecek nesillere aktaracak.

EFSANE BABANIN GÖLGESİNDE...

Cristian Totti'nin futbolu bırakma kararı, genç sporcuların üzerindeki beklentilerin ve baskının ne kadar yıkıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Efsane babaların çocukları, kendi yeteneklerini sergileme fırsatı bulamadan, babalarının gölgesinde kaybolabiliyor.

Cristian'ın babasının akademisinde yeni bir sayfa açması, onun için bir umut ışığı olabilir. Belki de bu şekilde, futbol dünyasına farklı bir şekilde katkı sağlayacak ve kendi adını duyurma fırsatı bulacaktır.