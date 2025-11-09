Fransız devi PSG, Osimhen için 150 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla adeta parmak ısırtıyor.

Öyle ki Osimhen, ligdeki müthiş performansının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne de damga vurmaya başladı.

Nijeryalı golcü, Devler Ligi'nde peş peşe attığı gollerle bu alanda sayısını 6'ya çıkardı ve gol krallığı listesinde ilk sıraya oturdu.

AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKMEYE BAŞLADI

Osimhen'in müthiş performansı ise Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye başladı.

Bu kapsamda İspanyol basınından Fichajes, Osimhen'le ilgili ortaya ses getirecek bir iddia attı.

Fichajes, Fransa'nın ünlü kulübü PSG'nin Osimhen için yaklaşık 150 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu.

PSG TEKLİFE HAZIRLANIYOR İDDİASI: 150 MİLYON EURO...

Yine haberde, Osimhen'in kariyerinin en iyi dönemini yaşadığı ve PSG'ye liderlik edecek bir aday olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın süper starını kolay bırakmayacağının altı çizilen haberde, sarı-kırmızılıların ancak 150 milyon euroya yakın bir teklif gelirse pazarlık masasına oturacağı belirtildi.

Son olarak Fichaes'in haberinde transferin gerçekleşmesi durumunda Osimhen'in yıldızının parladığı lige yeniden döneceği ve PSG'nin dünyanın en iyi forvetlerinden birine sahip olacağının altı çizildi