Fransız ekibi Lille'den Diego Carlos hamlesi

Fenerbahçe'de geçtiğimiz ara transfer döneminde Diego Carlos, 11.5 milyon euroya İngiliz ekibi Aston Villa'dan transfer edilmişti.

Büyük umutlarla transfer edilen Carlos'tan sakatlığı sebebiyle yalnızca 5 maçta faydalanılabilmişti.

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoperi Diego Carlos için bir transfer gelişmesi yaşandı.

BERKE'DEN SONRA BİR İSİM DAHA

Foot Mercato'nun haberine göre, Ligue 1 temsilcisi LOSC Lille, Eyüpspor'dan transfer ettiği Berke Özer'in ardından Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı savunmacı Diego Carlos'un da transfer şartlarını sordu.

Tarafların, 33 yaşındaki stoperin satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda ileri aşamada görüşmeler yürüttüğü öğrenildi.

CARLOS TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Oyuncunun da Fransa'ya transfer olmaya sıcak baktığı ve transfere onay verdiği kaydedildi.

Öte yandan Diego Carlos, daha önce Aston Villa, Nantes, Sevilla gibi kulüplerin formasını terletti.

Oyuncuya şu ana kadar ödenen toplam bonservis bedeli 58.77 milyon euroya ulaştı.