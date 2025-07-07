Fuat Çapa: Tavsiyelere göre değil, ihtiyaçlara göre transfer yapıyoruz

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig’de belirlenen fikstür çizelgesi ve transfer çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarını uzun süredir takip ettiklerini ve ihtiyaçlara göre oyuncuları tercih ettiklerini belirten Fuat Çapa, şu şekilde konuştu:

"TÜRKİYE’DE EN FAZLA OYUNCU TRANSFERİ YAPAN KULÜPLERDEN BİRİYİZ"

Süper Lig’deki fikstür çizelgesi ve transfer durumları hakkında konuşan Fuat Çapa, şu ifadeleri kullandı:

Fikstürün bizim açımızdan olumlu olduğunu düşünüyorum çünkü Süper Lig’e kendi evimizde başlamak her zaman bir avantaj olmuştur. Şu an transfer süreci de gayet iyi ilerliyor. Her ne kadar transferleri tamamlamamış olsak da Türkiye’de en fazla transfer yapan kulüplerden biriyiz. Tabii bunu yaparken elimizdeki mevcut yabancı oyuncu sayısını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yerli futbolcu bulmak ise açık konuşmak gerekirse oldukça zor. Çünkü kulüpler kendi oyuncularını bırakmak istemiyor, sözleşmelerini uzatıyorlar, bu da transferi zorlaştırıyor. Bu yüzden yabancı transferlerini mümkün olduğunca isabetli yapmamız gerekiyor. Elimizde zaten karakterli bir oyuncu grubu var ve onları kadroda tutabildiğimiz için de mutluyuz. Geçtiğimiz sezon ve bir önceki sezon sahaya verdikleri katkı zaten ortadaydı, bu da bizi fazlasıyla memnun etti. Oyuncularımız bizim için çok kıymetli, kulübümüzde bir aile ortamı var. Şu anda tavsiyelerin değil, ihtiyaçların olduğu bölgelere transfer yapıyoruz. Zaten taraftarımız da bu bölgeleri en az bizim kadar iyi biliyor. Samsun futbolu çok iyi bilen bir şehir, bu yüzden hangi mevkilere oyuncu almamız gerektiğini söylememize gerek kalmıyor, çünkü taraftarlarımız da en az bizim kadar süreci takip ediyor, araştırıyor, gelen profillerden memnuniyet duyuyor.