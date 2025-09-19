Fuat Çapa: Üç oyuncu sakatlıklarından dolayı milli araya kadar oynayamayacaklar

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, önceki haftalarda oynanan karşılaşmalar ve futbolcuların son durumları hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"BİZİM ADIMIZA BİRAZ ŞANSSIZ GEÇTİ"

Süper Lig’de oynadıkları son 3 karşılaşmada da istediklerini alamadıklarını söyleyen Fuat Çapa, şu şekilde konuştu:

Antalyaspor karşılaşması bizim adımıza biraz şanssız geçti. Pozisyon anlamında iki tarafın da üretmediği bir maçtı. Özellikle iyi başlayan bir mücadeleyi bu şekilde bitirmek bizi üzdü. Çünkü normalde beraberliğe üzüleceğimiz bir karşılaşmayı mağlup tamamladık. Kasımpaşa maçı ise tamamen beklemediğimiz bir sonuç oldu. Emre, Sousa ve Soner Aydoğdu sakatlıkları nedeniyle oynayamadıkları için ofansif anlamda farklı bir dizilişe gitmek zorunda kaldık. Yedek kulübemiz yeterli değildi. Erteleme maçı olduğu için Coulibaly ve Cherif Ndiaye’yi de listeye yazma şansımız yoktu. Böylece 5 ofansif oyuncumuzu sahaya süremedik.

"KARAGÜMRÜK KARŞISINDA GALİP GELMEK İSTİYORUZ"

Coulibaly ve Cherif Ndiaye’nin yeniden oynayabilecek olmalarının kırmızı-beyazlı takım için çok büyük avantaj olduğunu belirten Çapa, şu ifadeleri kullandı: