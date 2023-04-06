Futbolculara tepki gösteren Fenerbahçe taraftarları Jorge Jesus'u sinirlendirdi Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar Arao, Valancia ve İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi. Sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus bu duruma tepki gösterdi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin sezon başında Flamengo'dan 3 milyon Euro'ya transfer ettiği Willian Arao, ESPN podcast yayınında açıklamalarda bulunmuş, kariyerinde çalıştığı en iyi teknik direktörün Jorge Jesus olduğunu belirterek, "Tanışma harikaydı, onunla yeniden çalışmak çok iyi onunla çalışırken birçok yeni şey öğrendim. Bu onu şimdiye kadar çalıştığım en iyi teknik direktör yapıyor. Her gün öğretecek bir şeyleri var" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-lacivertli taraftarlar bu sözleri nedeniyle 31 yaşındaki futbolcuyu Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçında oyunu girerken ıslıkladı.

Arao, her topla buluştuğunda tribünlerin protestosuna maruz kaldı.

İrfan Can da tepki gördü

Brezilyalı futbolcu gibi 68. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci de taraftarların tepki gösterdiği isimlerden biri oldu.

Jorge Jesus sinirlendi

Tribünlerin protestoları Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u sinirlendirdi.

Tribünlere dönerek kollarını açan Portekizli hoca, "Neden bunu yapıyorsunuz?" şeklinde tepki gösterdi.

Valencia ıslıklandı

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan alındığı sırada Valencia da ıslıklanınca Jesus, bir kez daha duruma müdahale etti.