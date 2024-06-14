Futbolcuların unutulmaz tweet'leri
ensonhaber.com

Avrupa Şampiyonası heyecanına saatler kaldı.

Açılış maçı olan Almanya-İskoçya mücadelesi öncesinde vakit geçirmek isteyen okurlarımız için futbol dünyasının tanınan isimlerinin unutulmaz tweet'lerini derledik.

İşte futbolcuların birbirinden ilginç ve unutulmaz paylaşımları:

Ozan Tufan'ın lise dönemi

Gökhan Töre, hakkındaki iddiaları yalanlıyor.

Eski Galatasaraylı Dany'nin translate ile imtihanı

"Kulusic'ten Ümit Özat'a gönderme..."

Olcan Adın'ın 23 Nisan paylaşımı

Enes Ünal'ı yok yazdırmayın

İsmail Köybaşı'ndan Samet Aybaba'ya destek, Quaresma'ya sitem

Dany Nounkeu'dan iyi geceler mesajı

Enes Ünal bu tweet'ten yıllar sonra Manchester City'ye transfer oldu

Sakatlanan Andre Moritz, kendisine yardımcı arıyor

Fikret Orman öz güveni