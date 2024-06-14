Futbolcuların unutulmaz tweet'leri

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Avrupa Şampiyonası heyecanına saatler kaldı.
Açılış maçı olan Almanya-İskoçya mücadelesi öncesinde vakit geçirmek isteyen okurlarımız için futbol dünyasının tanınan isimlerinin unutulmaz tweet'lerini derledik.
İşte futbolcuların birbirinden ilginç ve unutulmaz paylaşımları:
Ozan Tufan'ın lise dönemi
Gökhan Töre, hakkındaki iddiaları yalanlıyor.
Eski Galatasaraylı Dany'nin translate ile imtihanı
"Kulusic'ten Ümit Özat'a gönderme..."
Olcan Adın'ın 23 Nisan paylaşımı
Enes Ünal'ı yok yazdırmayın
İsmail Köybaşı'ndan Samet Aybaba'ya destek, Quaresma'ya sitem
Dany Nounkeu'dan iyi geceler mesajı
Enes Ünal bu tweet'ten yıllar sonra Manchester City'ye transfer oldu
Sakatlanan Andre Moritz, kendisine yardımcı arıyor
Fikret Orman öz güveni
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