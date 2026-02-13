Gabriel Sara, İngiltere’den özel antrenör getirdiği iddialarına yanıt verdi

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Eyüpspor’u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Müsabakanın ardından Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, sosyal medyada hakkında çıkan iddialarla alakalı basın mensuplarına açıklama yaptı.

"GALATASARAY'DAKİ ANTRENÖRLERLE ÇALIŞIYORUM SADECE"

Sara, "İngiltere'den antrenörler getirdiğimi söylüyorlar. Bu yalan. Galatasaray'daki antrenörlerle çalışıyorum sadece. Ayın başında bir sakatlık geçirdim. Galatasaray'daki ekip de bana çok yardımcı oluyor. Bu yüzden böyle şeylerin söylenmesi adil değil. İngiltere'den antrenör getirmedim. Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil" ifadelerini kullandı.