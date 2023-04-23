Galatasaray 2. kez penaltı kazandı, Icardi kaçırdı

Süper Lig'de 31. hafta maçında Galatasaray'la Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Bu mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan bu keyifli maçın ikinci yarısında sarı-kırmızılılar, ikinci kez kazandı ancak yıldız isim Mauro Icardi, penaltıdan yararlanamadı.

Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi

Maçın 64. dakikasında Milot Rashica, ceza sahası içerisine girer girmez İbrahim Dresevic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

VAR hakemi Hakan Ceylan, 2 dakikadan uzun bir süre boyunca penaltıyı inceledi ve hakem Volkan Bayarslan'ı onayladı.

Galatasaray, 2. kez penaltı kazandı, Icardi kaçırdı

Icardi kaçırdı

Mauro Icardi, 68. dakikada panenka ile penaltı vuruşu denedi ancak Karagümrük kalecisi Batuhan gole engel oldu.

Galatasaray, 2. kez penaltı kazandı, Icardi kaçırdı
Galatasaray, 2. kez penaltı kazandı, Icardi kaçırdı
Galatasaray, 2. kez penaltı kazandı, Icardi kaçırdı
Galatasaray, 2. kez penaltı kazandı, Icardi kaçırdı

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

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