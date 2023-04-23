Galatasaray 2. kez penaltı kazandı, Icardi kaçırdı Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının ikinci yarısında ikinci kez penaltı kazandı. Topun başına geçen Mauro Icardi, kaleci Batuhan Şen'i geçemeyerek penaltıdan yararlanamadı.

Süper Lig'de 31. hafta maçında Galatasaray'la Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Bu mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan bu keyifli maçın ikinci yarısında sarı-kırmızılılar, ikinci kez penaltı kazandı ancak yıldız isim Mauro Icardi, penaltıdan yararlanamadı.

Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi

Maçın 64. dakikasında Milot Rashica, ceza sahası içerisine girer girmez İbrahim Dresevic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

VAR hakemi Hakan Ceylan, 2 dakikadan uzun bir süre boyunca penaltıyı inceledi ve hakem Volkan Bayarslan'ı onayladı.

Icardi kaçırdı

Mauro Icardi, 68. dakikada panenka ile penaltı vuruşu denedi ancak Karagümrük kalecisi Batuhan gole engel oldu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)