Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçında penaltı beklediği pozisyon Galatasaray, Fatih Karagümrük'le karşılaştığı maçın 24. dakikasında Nicolo Zaniolo'nun ceza sahası içinde yerde kalması üzerine penaltı bekledi.

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde lider Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının 24. dakikasında penaltı bekledi.

Zaniolo yerde kaldı

Kaleci Batuhan ile karşı karşıya kalan Nicolo Zaniolo yerde kaldı. Zaniolo, düşmesine karşın tekrar ayağa kalkarak golü atmaya çalıştı ancak top auta gitti.

Pozisyonun ardından Zaniolo, penaltı beklentisiyle hakeme baktı ve Galatasaraylı oyuncular penaltı itirazında bulundu.

Volkan Bayarslan oyunu sürdürdü

Autu gösteren Volkan Bayarslan, VAR incelemesini bekledi. VAR hakemi Hakan Ceylan, yaklaşık 1 dakika süren incelemenin ardından oyunun devam etmesini önerdi.

Galatasaraylı futbolcular ve tribünler, devam kararının ardından tepki gösterdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)