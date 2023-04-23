Galatasaray, VAR tavsiyesiyle penaltı kazandı

Süper Lig'in 31. haftasında sahası Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Bu mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Bu maçın ilk yarısının son anlarında sarı-kırmızılılar kazandı.

Ceza sahası içerisinde Zaniolo'nun şutu Karagümrük savunmasından döndü ve Lawrence Nicholas bir müdahale gerçekleştirdi. Zaniolo, penaltı itirazında bulundu.

VAR'dan izledi penaltı verdi

Hakem Volkan Bayarslan, bir sonraki pozisyonda Galatasaray lehine faul kararı verdi ancak oyunu başlatmadı. Bu sırada incelemede bulunan VAR hakemi Hakan Ceylan, 1 dakikayı aşan bir sürenin ardından izleme tavsiyesinde bulundu.

Volkan Bayarslan, izledikten sonra Lawrence Nicholas'ın elle oynadığına hükmederek penaltı kararı verdi.

Sergio Oliveira, penaltı noktasından farkı 1'e indirerek skoru 3-2'ye getirdi.

Galatasaray, VAR tavsiyesiyle penaltı kazandı
Galatasaray, VAR tavsiyesiyle penaltı kazandı

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

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