Galatasaray, ABB FOMGET'i yendi

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Galatasaray, 5. dakikada Melike Pekel'in kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

KAZANAN GALATASARAY

Maçın ikinci yarısında 50. dakikada ABB FOMGET'ten Olha, attığı golle takımı adına 1-1 eşitliği sağlarken, sarı-kırmızılı ekip Manga'nın 81. dakikada attığı golle, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

GALATASARAY, 4'DE 4 YAPTI

Bu sonuçlar Galatasaray ligdeki 4. maçını da kazanarak puanını 12’ye çıkardı. ABB FOMGET ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı ve 9 puanda kaldı.