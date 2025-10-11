Abone ol: Google News

Galatasaray, ABB FOMGET'i yendi

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'İ 2-1 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 11.10.2025 18:08
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Galatasaray, 5. dakikada Melike Pekel'in kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

KAZANAN GALATASARAY

Maçın ikinci yarısında 50. dakikada ABB FOMGET'ten Olha, attığı golle takımı adına 1-1 eşitliği sağlarken, sarı-kırmızılı ekip Manga'nın 81. dakikada attığı golle, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

GALATASARAY, 4'DE 4 YAPTI

Bu sonuçlar Galatasaray ligdeki 4. maçını da kazanarak puanını 12’ye çıkardı. ABB FOMGET ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı ve 9 puanda kaldı.

