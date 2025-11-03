Abone ol: Google News

Galatasaray - Ajax maçını Benoit Bastien yönetecek

Temsilcimiz Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile oynayacağı maçta Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien düdük çalacak.

Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 12:37
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.
  • Maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
  • Bastien, daha önce Türk takımlarının 13 maçında yalnızca 2 galibiyet görmesine neden olmuştu.

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında 5 Kasım Çarşamba günü, Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi karşılaşmayı yönetecek hakem açıklandı.

FRANSIZ BASTIEN YÖNETECEK

Buna göre Johan Cruijff Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

VAR'DA DELAJOD OLACAK

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

Galatasaray - Ajax karşılaşmasında VAR'da Fransa'dan Willy Delajod, AVAR'da da Belçika'dan Bram Van Driessche yer alacak.

BASTIEN'İN TEMSİLCİLERİMİZE KARŞI KARNESİ 

Öte yandan Fransız hakem Benoit Bastien, Türk takımlara iyi gelmiyor.

Bastien'in yönettiği 13 maçta takımlarımız yalnızca 2 galibiyet alırken, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İşte Bastien'in yönettiği maçlarda takımlarımızın aldığı sonuçlar...

26.09.2024 | Fenerbahçe 2-1 Union SG

15.03.2023 | Başakşehir 1-4 Gent

10.03.2022 | Barcelona 0-0 Galatasaray

28.09.2021 | Ajax 2-0 Beşiktaş

01.09.2021 | Türkiye 2-2 Karadağ

19.08.2021 | Fenerbahçe 1-0 Helsinki

07.10.2020 | Almanya 3-3 Türkiye

07.11.2019 | Krasnodar 3-1 Trabzonspor

24.10.2018 | Galatasaray 0-0 Schalke

09.10.2017 | Finlandiya 2-2 Türkiye

20.10.2016 | Manchester United 4-1 Fenerbahçe

17.09.2015 | Fenerbahçe 1-3 Molde

28.05.2014 | Sırbistan U19 1-1 Türkiye U19

