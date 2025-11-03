Galatasaray - Ajax maçını Benoit Bastien yönetecek

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.
- Maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
- Bastien, daha önce Türk takımlarının 13 maçında yalnızca 2 galibiyet görmesine neden olmuştu.
Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında 5 Kasım Çarşamba günü, Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi karşılaşmayı yönetecek hakem açıklandı.
FRANSIZ BASTIEN YÖNETECEK
Buna göre Johan Cruijff Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.
VAR'DA DELAJOD OLACAK
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.
Galatasaray - Ajax karşılaşmasında VAR'da Fransa'dan Willy Delajod, AVAR'da da Belçika'dan Bram Van Driessche yer alacak.
BASTIEN'İN TEMSİLCİLERİMİZE KARŞI KARNESİ
Öte yandan Fransız hakem Benoit Bastien, Türk takımlara iyi gelmiyor.
Bastien'in yönettiği 13 maçta takımlarımız yalnızca 2 galibiyet alırken, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
İşte Bastien'in yönettiği maçlarda takımlarımızın aldığı sonuçlar...
26.09.2024 | Fenerbahçe 2-1 Union SG
15.03.2023 | Başakşehir 1-4 Gent
10.03.2022 | Barcelona 0-0 Galatasaray
28.09.2021 | Ajax 2-0 Beşiktaş
01.09.2021 | Türkiye 2-2 Karadağ
19.08.2021 | Fenerbahçe 1-0 Helsinki
07.10.2020 | Almanya 3-3 Türkiye
07.11.2019 | Krasnodar 3-1 Trabzonspor
24.10.2018 | Galatasaray 0-0 Schalke
09.10.2017 | Finlandiya 2-2 Türkiye
20.10.2016 | Manchester United 4-1 Fenerbahçe
17.09.2015 | Fenerbahçe 1-3 Molde
28.05.2014 | Sırbistan U19 1-1 Türkiye U19