Galatasaray, Antalyaspor'a karşı 19 maçtır kaybetmiyor!

- Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'a karşı oynadığı son 19 maçı kaybetmedi.
- Bu süreçte 15 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
- Son olarak 2016'da Antalya'da mağlup olmuştu.
Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda oynadığı Antalyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte rakibine karşı yenilmezliğini de sürdürdü.
SON YENİLGİ 2016'DA
Kırmızı-beyazlılara son olarak son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya'da 4-2'lik skorla yenilen Galatasaray, daha sonraki mücadelelerde kaybetmedi.
19 MAÇTA 15 GALİBİYET
Sarı-kırmızılılar, bu süreçteki 19 karşılaşmada 15 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı.