Abone ol: Google News

Galatasaray, Antalyaspor'a karşı 19 maçtır kaybetmiyor!

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı son 19 karşılaşmada 15 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 22:10
Galatasaray, Antalyaspor'a karşı 19 maçtır kaybetmiyor!
  • Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'a karşı oynadığı son 19 maçı kaybetmedi.
  • Bu süreçte 15 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
  • Son olarak 2016'da Antalya'da mağlup olmuştu.

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda oynadığı Antalyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte rakibine karşı yenilmezliğini de sürdürdü.

SON YENİLGİ 2016'DA

Kırmızı-beyazlılara son olarak son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya'da 4-2'lik skorla yenilen Galatasaray, daha sonraki mücadelelerde kaybetmedi.

19 MAÇTA 15 GALİBİYET

Sarı-kırmızılılar, bu süreçteki 19 karşılaşmada 15 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı.

Eshspor Haberleri