Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şampiyonluk için iddialı konuştu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu.

Özbek, Süper Lig şampiyonluğuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kulübün son dönemde elde ettiği başarılara da değinen Özbek, "İki kupalı bir divan yapıyoruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum" şeklinde konuştu.

Özbek daha sonra, takımın hedeflerine olan inancını vurguladı.

"ŞAMPİYONLUĞA SONSUZ İNANIYORUZ"

Ankara’da oynanacak maç öncesi camiaya seslenen Özbek, "Takımın şampiyon olacağına sonsuz inanıyoruz. Ankara’da işitebilecekleri kadar kuvvetli bir alkış istiyorum. Galatasaray, tüm camia olarak onların arkasında" dedi.

Özbek şunları söyledi:

"Kupa sezonunu açtık değerli arkadaşlar. Futbol takımımız 26. şampiyonluk hedefimize doğru ilerliyor. Ankara'da maça çıkacağız. Takımın şampiyon olacağına sonsuz inanıyoruz. Ankara'da işitebilecekleri kadar kuvvetli bir alkış istiyorum, duysunlar. Galatasaray tüm camia olarak onların arkasında. Onlara desteğimizi vermeye devam edeceğiz.

"TÜRKİYE'DE KAR AÇIKLAYAN TEK KULÜBÜZ"

Türkiye'de tek kar açıklayan kulübüz. İki rakibimizin toplamından daha fazla hasılat açıkladık. Bu başarıya ulaşmamızda verdikleri destek için tüm Galatasaray camiasına teşekkür ederim."

"DOSTA DÜŞMANA GÖSTERMENİN ZAMANI"

"Şampiyonlukta yol kazaları oldu, hepsinden sağ salim çıktık. Çünkü Galatasaray'ın DNA'sında kazanmak var. Galatasaray'ın gücünü dosta ve düşmana göstermenin tam zamanı. Birlikte yine şampiyon olacağız."