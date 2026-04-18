Sadettin Saran'dan başkanlık sözleri: Gerekirse önünü açarız

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk şanslarının hala sürdüğünü belirten Başkan Saran, camiaya birlik-beraberlik mesajı verdi.

Saran, Rizespor'un son dakikada bulduğu golden önce yaşanan pozisyonun faul olmadığını da belirterek hakemlere tepki gösterdi.

"ŞAMPİYON YAPAMAZSAK KOLTUK SEVDALISI DEĞİLİZ"

Başkan Saran son olarak şampiyon olamamaları halinde ise, "Bu göreve bir sözle geldik. Bu kulübü şampiyon yapmak için geldik. Eğer bu görevi gerçekleştiremezsek, yapışmak için değil yolu açmak için buradayız. İki başkan arasına 27 sene girmesi beni rahatsız ettiği için devreye girdim ben. Fenerbahçe için, koltuk sevdalısı değiliz biz." ifadelerini kullandı.

Başkan Saran ayrıca, "Dört maç kaldı. Her şey bizim elimizde değil ama kendi üzerimize düşeni yapacağız. Sonuna kadar götürmek zorundayız. Sonrasını hep birlikte beraber konuşacağız." ifadelerine de yer verdi.

Sadettin Saran'ın diğer açıklamaları şu şekilde:

"Görüşlerini ve önerilerini söyleyen tüm divan kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Tüm yorumlar bizim için çok değerli. Yarıştığımız tüm kulvarlarda artık sonuçları görebileceğimiz kritik bir döneme geldik. Kadın Voleybol takımımız, final serisini son maça taşıdı. Bu mücadele ile hepimize büyük gurur yaşatan takımımızı yürekten kutluyorum. Son maçta da aynı inanç ve kararlılıkla sahada olacaklarına inancım. Kadın Basketbol Takımımızın EuroLeague kupasına 3. kez kazanacağına inanıyorum."

"MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

"Sezon boyunca birlikte sevindik, birlikte üzüldük ama hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Takımlarımız sonuna kadar yarışmaya ve her kupaya talip olmaya devam edecek! Tüm takımlarımıza, sporcularımıza, teknik ekiplerimize sezon kalanında başarılar diliyorum. Bu camianın beklentisini taşıyan tüm sporcularımız sonuna kadar mücadele etmeye devam edecek ve gerekeni yapacaktır."

"DÜN GECE HİÇ UYUMADIK"

"Dün bizi çok üzen bir sonuç yaşadık. Hiç uyumadık. Kolay değildi, uzun süre stadyumdan çıkamadık. Birçok Fenerbahçeli bu geceyi uykusuz geçirdi, aynı bizim için. Çok üzüldük. Elimizin ucuna kadar gelen bir anın hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bu duyguyu tarif etmek kolay değil. İnsan böyle günleri kolay atlatamıyor. Bu camia, bu duyguları ilk kez yaşamıyor. Dün dünde kaldı, bugün kafamızı kaldırmak zorundayız. 4 maç var. Şimdi yeniden başlama zamanı. Hala ne umudundan bahsediyoruz diyen olabilir, bu duygunun ne kadar gerçek olduğunu biliyoruz, biz bu inancı sadece bugün değil, en zor zamanlarda da yaşadık. Puan farkı 7'yken, dün maç öncesi de aynı yerdeydik. Bugün de aynı yerdeyiz."

"GOL POZİSYONUNDA VAR DEVREYE GİRMEDİ"

"Dün akşam yaşanan gol pozisyonu... Gol pozisyonunun öncesinde faulle uzaktan yakından ilgisi olmayan pozisyonda faul verildiğini gördük. VAR devreye girmedi. O pozisyon sonucunda gelen bir golle çok ağır bir bedel ödedik. Bu ligde herkes için adalet eşit mi? Yeter! Kimsenin emeğinin, alın terinin bu kadar kolay yok sayılmasına izin veremeyiz! Sustuğumuzu düşünebilirsiniz ama biz ne sustuk ne geri durduk! Her maçtan sonra konuştuk. Her hatanın gereken yerlerde hesabını sorduk."

"MHK'NIN BİZE AÇIKLAMA BORCU VAR"

"Yaşananlarla ilgili gereken görüşmeleri yaptık. Her seferinde aynı şeyleri duyduk; "Haklısınız." O zaman niye devam ediyor! MHK'nın, bize bir açıklama borcu var. Federasyon başkanına çağrı yapıyorum. Arka planda haklısınız demek yetmez. Sezon başından bu yana hakemlerle ilgili tartışmalara girmemeye dikkat ettik ama bu görmezden gelinecek bir nokta değil.

"BİZİ SAHA DIŞINA ÇEKMEK İSTEYEN KONULAR OLDU"

"Bizi saha dışına çekmek isteyen, zamanlaması tartışması konular oldu, yalanlar söylendi, yanlış bilgiler verildi. Maalesef odağın saha dışına kaydığı anlar oldu ama zamanı geldiğinde konuşuruz dedik. Bugün de aynı yerdeyiz. Bizim de anlatacağımız şeyler var ama bugün o gün değil."

"KOLTUK İÇİN DEĞİL, FENERBAHÇE İÇİN SAVAŞILIR"

"Biz ne zaman birbirimizle uğraşsak, en büyük zararı kendimize veriyoruz. Bu kulüp, insanların birbirine üstünlük kurduğu bir yer değil. Bu kulüp, insanlar yan yana durduğunda büyüyor. Hiç kimsenin bu koltuk için birbirini aşağıya çekmesine, Fenerbahçe'yi yıpratmasına gerek yok. Bu koltuk için savaşılmaz, Fenerbahçe için savaşılır."

"FENERBAHÇE HEPİMİZE YETER"

"Yılladır aynı tartışmalar, aynı döngü ve sonuç ortada. Belki de artık başka bir şey denemenin zamanı gelmiştir. Daha sakin kalmayı, daha çok yan yana durmayı, daha çok birlikte durmayı, dingin akılla hareket etmeyi... Yani gürültünün içinde savrulmadan, anlık tepkilerle değil, aklımızla hareket etmeyi... Bu camia, bunu yapabilecek güce sahip. Fenerbahçe, hepimize yetecek kadar büyük. Herkesin katkısına ihtiyaç var. Ama bu birbirimizi tüketmeden mümkün. Bizim mücadelemiz sahada olmalı. Bunu başarabildiğimiz gün, her şeyin nasıl değiştiğini göreceğiz."

"HESABINI VEREMEYECEĞİMİZ TEK BİR KARARIMIZ YOK"

"Göreve geleli 206 gün oldu. Eleştiriler başım üzerine. Evet hatalarımız oldu, eksiklerimiz oldu çünkü biz de insanız. Ama şundan kimsenin şüphesi olmasın, biz ne yaptıysak Fenerbahçe için doğru olduğuna inandığımızı yaptık. Hesabını veremeyeceğiz, açıklamasını yapamayacağımız tek bir kararımız yok. Alnımız ak, başımız dik."