Galatasaray, Enes Emre Büyük ile sözleşme imzaladı

Galatasaray, sarı-kırmızılı kulübün akademisinde yetişen 19 yaşındaki kaleci Enes Emre Büyük ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 15.08.2025 20:30
Yaz transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da hareketlilik yaşanıyor.

Davinson Sanchez ve Günay Güvenç'in sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılılar, bir isme daha imza attırdı.

Galatasaray, sarı-kırmızılı kulübün akademisinde yetişen 19 yaşındaki kaleci Enes Emre Büyük ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

"SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Akademi futbolcumuz Enes Emre Büyük ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

