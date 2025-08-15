Galatasaray, Enes Emre Büyük ile sözleşme imzaladı

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da hareketlilik yaşanıyor.

Davinson Sanchez ve Günay Güvenç'in sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılılar, bir isme daha imza attırdı.

Galatasaray, sarı-kırmızılı kulübün akademisinde yetişen 19 yaşındaki kaleci Enes Emre Büyük ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

"SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: