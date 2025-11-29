Abone ol: Google News

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 14:19
  • Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazırlıklarını sürdürüyor.
  • Okan Buruk yönetimindeki takım, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.
  • Sarı-kırmızılar, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, derbinin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 3 grup halinde pas çalışmasının ardından savunma ve hücum uygulamaları idmanı yaptı.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Galatasaray, yarın saat 17.00'deki antremanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

