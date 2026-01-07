Galatasaray, Fenerbahçe mesaisine başladı

- Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı.
- Antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk'un yönetiminde gerçekleştirildi.
- Galatasaray, yarın saat 11.00'de hazırlıklarına devam edecek.
Galatasaray, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.