- Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.
- Antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde yapıldı.
- Maç, yarın saat 17.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
GALATASARAY'IN KONUĞU GÖZTEPE
Galatasaray, ligin 10. haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelede saat 17.00'de başlayacak.