Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Göztepe ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 16:12
  • Antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde yapıldı.
  • Maç, yarın saat 17.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

GALATASARAY'IN KONUĞU GÖZTEPE

Galatasaray, ligin 10. haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelede saat 17.00'de başlayacak.

