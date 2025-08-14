Galatasaray ile Fatih Karagümrük 21. kez karşılaşacak

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın 21. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 20 kez karşılaştı.

Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 13 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı.

Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 39 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 18 golle karşılık verdi.

GALATASARAY'IN SAHASINDA MAĞLUBİYETİ YOK

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.

Galatasaray, rakibi ile sahasında oynadığı 10 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, üçünde berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 16 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

GALATASARAY SON 7 RANDEVUDA YENİLMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile yaptığı son 7 Süper Lig maçında mağlup olmadı.

Kırmızı-siyahlı ekibe karşı ligdeki son yenilgisini Aralık 2020'de yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 7 mücadelede 4 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 1962-1963 sezonunun ikinci yarısında 5-1 ve 1983-1984 sezonunun ilk yarısında 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 1959-1960 sezonunun ikinci yarısında 1-0 ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında 2-1'lik skorla elde etti.