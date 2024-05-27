Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki atışmaya Trabzonspor da dahil oldu

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.
Sarı kırmızılı taraftarlar, yurdun dört bir yanında şampiyonluk sevincini yaşarken, iki ezeli rakibin sosyal medya üzerinden atışmaları devam ediyor.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kargo videosuna yönelik, "1905 no'lu gönderiniz, alıcı tarafından "Bizde harama yer yok" notuyla teslim alınmamış, iade edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray da Fenerbahçe'nin paylaşımını alıntılayıp "Çocuklar, ağlamayı bırakıp izne çıkabilirsiniz..." notunu düştü.
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye: "Çünkü sizde haram çok"
Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin paylaşımına verdiği yanıtın sonrasında, sarı lacivertli kulübe bir tepki de Trabzonspor'dan geldi.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın kargo videosuna yönelik yanıtını etiketleyen bordo mavili kulüpten şöyle bir paylaşım geldi:
"Çünkü sizde haram çok"
Trabzonspor'un bu paylaşımına da Fenerbahçe'den yanıt geldi:
"Kurulan ittifaklar gece mesaisinde"
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