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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki atışmaya Trabzonspor da dahil oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki atışmaya Trabzonspor da dahil oldu Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, sosyal medya hesapları üzerinden atışırken, son olarak Fenerbahçe'nin paylaşımına Trabzonspor tepki gösterdi.